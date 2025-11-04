Santiago Giménez revela la gravedad de su lesión: "Llegó el momento de parar"

El delantero mexicano Santiago Giménez no vive su mejor momento con el AC Milan, y la respuesta detrás de su pobre rendimiento se encuentra en una lesión que lo retirará de las canchas, al menos por un mes.

Si bien el director técnico de los rossoneros, Massimiliano Allegri, declaró que quizás podrían contar con el Bebote para el próximo partido contra el Parma, el propio Giménez se encargó de comunicar que estará fuera de las canchas por un tiempo.

A través de redes sociales, el canterano del Cruz Azul compartió un sentido mensaje explicando su situación, incluso revelando detalles de la gravedad de su lesión que arrastra hace varios meses.

"Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto", escribió Santiago.

Actualmente, en Serie A, el Milan se encuentra en tercer lugar con 21 puntos, uno menos que el Napoli, líder del campeonato. Aunque Santiago no tiene goles ni asistencias en los 9 partidos que jugó en la liga italiana esta temporada, su baja supone una mala noticia para el equipo, así como para la Selección Mexicana de cara a la última fecha FIFA del año.

