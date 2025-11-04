Exfigura de la Liga MX se roba los reflectores en la Champions League

La Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, vivió este martes una nueva jornada, misma que entregó grandes emociones en diferentes inmuebles.

Una de las más destacadas fue protagonizada por una exfigura de la Liga MX, quien, luego de su paso por México, se encuentra brillando ante los ojos del mundo.

Se trata de Maximiliano Araújo, exfutbolista del Puebla y Toluca, quien, como estrella del Sporting de Lisboa, tuvo una brillante actuación ante la Juventus, marcando incluso un gol.

El atacante uruguayo, quien formará parte del combinado de su país en la Copa del Mundo de 2026, definió de gran forma, causando que su anotación no pasara desapercibida y fuera reconocida por el mismo torneo.

Mediante redes sociales, la Champions League reconoció la definición, misma que fue catalogada como una de las mejores de la fecha, junto a las realizadas por Gelson Martins, Micky van de Ven y Folarin Balogun.

Maximiliano Araújo llegó al futbol mexicano en enero de 2020, fichado por el Club Puebla tras destacar en el Montevideo Wanderers de Uruguay. Su adaptación fue rápida, y bajo la dirección de Nicolás Larcamón se consolidó como un jugador clave en el esquema ofensivo del equipo.

En Puebla, Araújo disputó más de 80 partidos, anotó 8 goles y dio 6 asistencias. En los Diablos Rojos, Araújo disputó 64 partidos, marcó 11 goles y repartió 10 asistencias, siendo pieza fundamental en el ataque del equipo desde su llegada en 2022.