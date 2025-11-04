Canadá se adelanta a la Selección Mexicana y buscaría convocar a Marcelo Flores para la Copa del Mundo

Marcelo Flores, una de las promesas más destacadas que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años, se encuentra de nuevo envuelto en una polémica, luego de darse a conocer el interés de Canadá por sus servicios.

El futbolista de Tigres, quien ha batallado para tener regularidad en la Liga MX, estaría en el radar del combinado canadiense, con la intención de convocarlo para formar parte del grupo que podría llegar a la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con información compartida por The New York Times, Flores, quien tuvo un paso por las categorías inferiores del Arsenal en Inglaterra, será invitado por Jesse Marsch, estratega del equipo, para sumarse al proyecto durante la fecha FIFA de noviembre.

El atacante de 22 años tendría en sus manos la decisión, tras haber disputado algunos partidos con México, país en el que no ha sido considerado por Javier Aguirre.

Flores, quien cuenta con doble nacionalidad, no tendría problemas para cambiar de federación, buscando con ese movimiento llegar al Mundial con uno de los tres países organizadores.