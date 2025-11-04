Blue Demon Jr. recibe el alta médica tras accidente automovilístico: "Me siento bien"

Más Información

Luego de varios días de incertidumbre y preocupación, el icónico luchador mexicano Blue Demon Jr. salió del hospital.

El heredero de una de las máscaras más emblemáticas de la lucha libre, quien sufrió un accidente automovilístico que lo mantuvo bajo cuidados intensivos, recibió el alta para continuar su recuperación en casa.

En sus primeras declaraciones, el luchador expresó gratitud por estar con vida y reconoció el valor de cada instante.

"Hay muchos sentimientos encontrados. Tengo mucha presión porque me ausenté de algunas plazas y nunca había faltado a mi trabajo, pero física y emocionalmente me siento bien", comentó.

El enmascarado, quien abandonó el hospital acompañado de su hijo, recalcó que este periodo de recuperación será fundamental para recuperar tiempo con la familia, esperando volver pronto al ring.

"Me pongo en manos de los médicos; ellos decidirán el tiempo en el que pueda volver a trabajar. Pienso descansar y recuperar tiempo con mi familia. Hay Blue Demon para rato".

Con el gladiador en casa, fue su doctor Mario García quien compartió un diagnóstico sobre el posible retorno del esteta al cuadrilátero, estimando un plazo de tres meses para establecer una fecha.

"El paciente está lo suficientemente apto para regresar a su domicilio. Fue un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo. En tres meses tenemos que ir viendo que no tenga hemorragias ni ninguna situación que genere problemas para que pueda volver a luchar", finalizó.

