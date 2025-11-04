Yareli Acevedo asegura que ser una inspiración la motiva a seguir

En un país donde el ciclismo ha tenido que abrirse paso entre desafíos estructurales y falta de visibilidad, un par de nombres ha irrumpido con fuerza para cambiar el rumbo: Yareli Acevedo e Isaac del Toro.

Dos jóvenes con un enorme talento, que —con éxitos recientes en pista y ruta, respectivamente— se han convertido en un parteaguas generacional en México.

“Una de las cosas que más me gustan es que estoy inspirando a niñas y niños para atreverse a soñar igual que yo. Con constancia, trabajo, esfuerzo y sudor, van a lograr lo que se propongan. Nada es imposible. Con esta medalla mundial y los éxitos pasados, está la prueba de que los mexicanos también podemos”, mencionó Acevedo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La campeona mundial en la prueba por puntos reconoció el impacto de Del Toro, asegurando que ha logrado que el mundo voltee a ver al ciclista mexicano.

“Isaac tiene una gran mentalidad, es humilde y un gran ciclista, definitivamente. Desde el comienzo, su actuación ha sido increíble. Es uno de los mejores de todos los tiempos y está abriendo una brecha muy importante para todas las generaciones de ciclistas nacionales que vienen detrás”, mencionó.

Consciente de que el ciclismo mexicano ha comenzado a dar pasos firmes para colocarse en el gusto de la sociedad, Yareli hizo un llamado a quienes apenas inician su camino en este deporte.

“Les diría a los que comienzan y sueñan con esto de alcanzar el éxito, que habrá baches y golpes en el camino, pero se debe resistir todo”, finalizó.