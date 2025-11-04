Yareli Acevedo, orgullosa de formar parte de un grupo memorable

Más Información

Este año ha sido brillante para el deporte mexicano, con varios de sus exponentes alcanzando metas importantes y tocando la gloria. Cada logro ha encendido la motivación entre los demás atletas, quienes buscan replicar esos resultados y mantenerse en el camino que tiene como destino los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Una de las protagonistas de esta generación es Yareli Acevedo, quien compartió con EL UNIVERSAL Deportes su orgullo por formar parte de este grupo de atletas.

“No sentía presión, pero ves a los demás atletas mexicanos en su mejor nivel y entiendes que debes seguir entrenando para mantenerte en ese camino. Hace poco vi a Kenia Lechuga... Ver a Alegna González y Osmar Olvera, quienes cumplieron con el país, es una gran motivación para también darlo todo”, expresó.

La ciclista capitalina, quien aspira a mantener sus buenos resultados rumbo a la justa olímpica, destacó que la mentalidad ha sido clave en su desempeño, subrayó la importancia de celebrar los logros y disfrutar el proceso.

“La clave está en la mentalidad con la que sales a competir, en poder disfrutar el proceso. En el deporte, se sufre todo el tiempo, hay más bajas que altas. Esto es muy padre, pero hubo días de lluvia, frío, de muchas dificultades para todos”, dijo.

