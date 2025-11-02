La espectacular presentación de Olympia, luchadora mexicana en AEW

La lucha libre mexicana se encuentra viviendo un gran momento, gracias a las recientes alianzas entre empresas nacionales que han permitido la proyección de nuevo talento en todo el mundo.

En esa lista de estrellas del ring que han logrado destacar, resalta Olympia, esteta del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien recientemente tuvo una actuación sobresaliente en el show Collision de AEW.

La enmascarada mexicana, quien hace unos días formó parte del equipo del CMLL en el Grand Prix de Amazonas, se enfrentó en una gran lucha a Mercedes Moné, quien sufrió de más para quedarse con el triunfo y retener el Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

Olympia, quien lleva el pancracio en la sangre al ser hija de El Valiente, pudo mostrar su potencial y fortaleza en esta gran ventana internacional, regalando una imagen que se volvió viral al levantar con una sola mano a la multicampeona estadounidense.

Luego de que ambas tuvieron momentos destacados, fue Moné quien, con una llave, logró la rendición de la mexicana, quien se llevó el reconocimiento de los aficionados. Ahora, Olympia deberá seguir trabajando en México en busca de más oportunidades.