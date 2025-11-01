India Sioux, la luchadora que fue profesora de educación especial

Antes de que los reflectores iluminaran su andar por la histórica pasarela de la Arena México, India Sioux ya era una estrella que brillaba con fuerza.

Con paciencia, empatía, compromiso y un gran amor, la hoy esteta del Consejo Mundial de Lucha Libre compartió, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, una de las etapas de su vida que le llenan de mayor orgullo.

Esta fue la de ser profesora de educación especial, trabajo en el que, con paciencia, gran cariño y muchos ejercicios, ayudó a varios niños a mejorar sus condiciones de vida.

Uno de sus grandes logros.

“Antes de llegar a la lucha libre, era educadora de niños especiales. Los niños me encantan; fue una etapa que disfruté mucho y que quizá, en un futuro, pueda retomar. Yo los ayudaba en la cuestión física y, gracias a Dios, logré que varios niños pudieran caminar”, comentó muy orgullosa de sí misma.

La gladiadora, quien actualmente porta con orgullo el cinturón como campeona nacional femenil, agregó que eran esos pequeños logros, de los menos favorecidos, los que le daban y le dan fortaleza para seguir adelante en los momentos difíciles de su vida personal y profesional.

“Lo que más me gustaba de ese trabajo y me llenaba el corazón era ver cada logro de los pequeños. Trataba niños con parálisis, sordomudos, y cuando tenían un avance, aunque fuera pequeño, daba una gran satisfacción. En verdad valía todo el esfuerzo que realizabas, día tras día; son cosas que te quedas para ti, y que pocas personas las saben”.

India Sioux, quien en la actualidad también mezcla su papel de estrella de los encordados con la labor de ser madre, recordó lo emotivo que era también recibir el cariño de los padres de aquellos pequeños ángeles.

“Ver las caras de los padres te llena; te das cuenta de que lo que haces, lo haces bien, y ellos lo agradecen con el alma”, finalizó.