India Sioux forja un camino propio, sin sentir presión por el legado familiar

Hija de una leyenda del encordado, India Sioux ha forjado su propio camino en el Consejo Mundial de Lucha Libre con una mezcla de respeto por sus raíces y una identidad propia.

La gladiadora, quien en cada presentación entrega el alma en el encordado, rechazó sentirse presionada por el legado de su madre, quien durante las décadas de los años 70 y 80 triunfó en esta dura disciplina.

Con el nombre que convirtió a su mamá en leyenda, la enmascarada mostró su orgullo por llevar la lucha libre en la sangre. “No hay peso por el legado familiar, siempre me han dicho que están separados los logros de cada una. Las épocas son distintas, hay muchos cambios; ahora hay muchas luchadoras y talento”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

India Sioux, quien escucha y recuerda cada consejo de su madre a lo largo de su trayectoria, presumió su andar, asegurando que su progenitora le pide disfrutar y aprovechar las oportunidades que se le presentan.

“Mi mamá es la más feliz del mundo; a ella le hubiera encantado tener las oportunidades que se presentan ahora. Ella tuvo grandes logros en su carrera, ganó un total de 19 máscaras y brilló en el Toreo de Cuatro Caminos. Fue en los años 70 y 80, su legado allí está, y su consejo es aprender y aprovechar cada ocasión que suba al ring”, finalizó.