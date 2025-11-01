India Sioux encuentra fortaleza en sus hijos para triunfar en la lucha libre

India Sioux, una de las luchadoras que ha tenido un gran 2025 en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ha encontrado en la labor de ser madre su mayor fortaleza para salir al ring cada semana y mostrar el legado familiar que corre por sus venas.

La hija de El Hombre Bala, y quien actualmente es campeona universal del CMLL, compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes un poco de su vida fuera de los reflectores de la Arena México, en la que su mayor objetivo es la crianza de sus dos hijos.

“Me inspira el hecho de ser mamá, tener dos hijos a los que tengo que volver unos caballeros. La mayor satisfacción es que hoy ellos me ven, que mi madre está feliz y soy un ejemplo para mis sobrinas. No somos una familia perfecta, pero siempre nos apoyamos”, comentó.

La esteta, quien volvió al CMLL después de una etapa como independiente, recalcó el papel de las mujeres en la sociedad, quienes, pese a los problemas, sacan adelante a sus seres queridos. “Las mujeres, en todos los ámbitos, nos esforzamos diariamente y tenemos la capacidad de resolver. No importa que te sientas mal, te levantas y sabes que siempre vamos a salir adelante. Tenemos un poder extra que nos permite construir”.

India Sioux, quien formó parte de una función histórica protagonizada por Las Amazonas, recordó lo especial de su reciente participación en el Grand Prix, en el que logró, junto a sus compañeras de la empresa, salir triunfadora. “Me tocó por años verlo desde atrás, sentada en la tribuna, y me emocionaba mucho. Al escuchar el himno te emocionas. Fue mucho esperar, y al darme la noticia se cumplió una meta. Solamente yo sé todo lo que me ha costado estar aquí. Queríamos que el Grand Prix se quedara en México y se consiguió”, finalizó la orgullosa luchadora.