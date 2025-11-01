NBA en México: Mavericks y Pistons se enfrentan en la Arena Ciudad de México

La NBA regresó y esta noche, en la Arena Ciudad de México, se llevará a cabo el partido número 34 de la mejor Liga de baloncesto en tierras tricolores, la mayor cantidad fuera de Estados Unidos y Canadá.

Los Pistons de Detroit (3-2) serán locales administrativamente contra los Mavericks de Dallas (2-3), que se convierten en el equipo con más presencias en territorio azteca, siendo este el octavo juego que disputan.

Los Mavs tienen récord de cuatro victorias y tres derrotas en sus visitas a México, mientras que los Pistons dividen su historial en el país con un triunfo y un tropiezo. La última vez que ambas franquicias jugaron en la Arena CDMX fue en 2019, en otro enfrentamiento entre ellos que tuvo como vencedor al conjunto de Dallas en una actuación histórica de Luka Doncic... hoy jugador de Los Lakers de Los Ángeles.

Ambos llegan después de vencer al Magic de Orlando —en el caso de Detroit— y a los Pacers de Indiana —Dallas—, ocupando el sexto lugar de la Conferencia del Este y el puesto 12 en el Oeste, respectivamente.

J.B. Bickerstaff, entrenador de Detroit, aseguró que son “un equipo con talento, buscamos estar en la misma página y usar ese talento para ser exitosos”, mientras que el legendario Jason Kidd, a cargo de la dirección técnica en Dallas, recordó su partido en 2006 como jugador de los Mavs y cómo sufrió por “la falta de oxígeno por la altitud... Te cansas rápido, pero hay pasión por el juego. Siempre es bueno venir a jugar aquí”.

La NBA refuerza su relación con México con un partido que contará con la presencia de estrellas como Cooper Flagg, primera selección del Draft por los Mavericks; al futuro integrante del Salón de la Fama, Klay Thompson; al base de Detroit que promete ofrecer un espectáculo, Cade Cunningham; o el escolta D'Angelo Russell, de gran recorrido por la Liga.

Anthony Davis mantendrá en suspenso su participación en el partido, después de abandonar el último juego de los Mavs, debido a una lesión.