NBA en México: Cooper Flagg está listo para demostrar su talento en la Arena CDMX

Los Mavericks tienen una profunda relación con la Ciudad de México y la afición local. Además de ser la franquicia de la NBA con más partidos jugados en el país, aquí han brillado estrellas como Luka Doncic, quien firmó un récord de 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en el triunfo de Dallas sobre los Pistons de Detroit en 2019. Ahora, es el turno de Cooper Flagg, la primera selección en el Draft que está lista para brillar en la Arena CDMX.

En la antesala de la práctica de los Mavericks en el recinto de la alcaldía Azcapotzalco, el alero de 18 años reconoció que "estoy contento, escuché que será un increíble público con mucha energía, así que estoy emocionado de estar en un nuevo ambiente, conocer una nueva cultura y poder mostrar mi talento y competir al alto nivel".

La nueva estrella de los Mavs, que jugará su primer partido como profesional fuera de Estados Unidos, confesó que "estar en México ha sido genial, poder ver la ciudad, estar en un lugar diferente, ha sido genial a dónde me ha traido el juego de baloncesto".

En sus primeros partidos en las grandes ligas, el egresado de la Universidad de Duke promedia 13.4 puntos por partido, 6.2 rebotes y 2.8 asistencias. A pesar de las grandes expectativas que lo rodean, mantiene los pies en la tierra.

“No me preocupa demasiado, trato de ser mejor cada día para mí y mi familia y competir ante muchos jugadores internacionales, trato de jugar lo más fuerte que puedo y llegar lejos siendo yo mismo y tratar de jugar lo mejor que puedo”, declaró.

Finalmente, agregó que “se trata de mantenerte con los pies firmes y concentrado. Tienes que bloquear el ruido externo y enfocarte en las personas que están dentro de tu círculo, en sus opiniones, y mantener la mirada en el objetivo”.

El joven estadounidense ha recibido consejos por parte de los grandes referentes del equipo como Klay Thompson y Anthony Davis. El primero de ellos, reveló a los medios de comunicación en México que le aconsejaría "que no piense en cumplir esas altas expectativas, que disfrute su temporada de novato, que solo pasa una vez. Le he dicho que disfrute porque todo pasa muy rápido y no hay nada como la temporada de novato".