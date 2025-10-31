Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Este sábado, en la Arena Ciudad de México, los Pistons de Detroit serán locales administrativamente ante los Mavericks de Dallas, y aunque reconocen que no serán los favoritos del público, la estrella del equipo, Cade Cunningham, prometió dar espectáculo a los aficionados en un partido que "será como una pelea de perros".

Al finalizar el reconocimiento de la duela de la mítica Arena CDMX, la estrella de los Pistons compartió su emoción por jugar por primera vez en territorio mexicano.

“Se siente increíble. Para una franquicia histórica como la nuestra, estar en México y poder representar al club, mostrarle al mundo la organización de Detroit Pistons, creo que es una cosa increíble. Lo tomamos en serio”, declaró el base de la franquicia de la Conferencia del Este.

“Creo que va a ser un juego muy competitivo. Va a ser una pelea de perros. Tienen mucho talento allí y vamos a tener que suprimir eso y hacer nuestro trabajo de forma defensiva. Y luego ir a la ofensiva. Va a ser un buen juego y estoy emocionado por ello”, agregó.

Lee también Anthony Davis es duda para el juego entre Mavericks y Pistons en la Arena CDMX

🗣️ “Será un juego muy competitivo”



Cade Cunningham espera “una pelea de perros” en el juego entre Pistons y Mavericks en la Arena CDMX pic.twitter.com/5cHhJvwy9z — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 31, 2025

Cunningham, que promedia 22.2 puntos por partido, 5.6 rebotes y 8.2 asistencias, habló sobre lo que será enfrentar a Cooper Flagg, el novato de los Mavericks que fue la primera selección en el último Draft de la NBA.

"Es un jugador importante, tendrá una carrera impresionante y hará cosas grandiosas, jugamos contra él así que intentaremos detenerlo y que no haga esas cosas, pero le deseo lo mejor".

Finalmente, aseguró que le dará un espectáculo a todos los aficionados que se den cita en el recinto de la alcaldía Azcapotzalco.

"Es genial estar en un lugar donde no nos pueden ver jugar en vivo casi nunca, yo nunca jugué en México así que estar en un escenario así es una gran oportunidad, quiero darle a los fanáticos un gran show", concluyó.

Lee también NBA aprueba venta de Los Ángeles Lakers por 10 mil millones de dólares