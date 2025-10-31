Checo Pérez asegura que "ningún piloto puede sobrevivir" junto a Verstappen

Durante su paso por Red Bull, Sergio Pérez vivió momentos llenos de presión, en especial cuando comenzó a tener un bajo rendimiento, ocasionando que fuera comparado una y otra vez con Max Verstappen.

A pesar de también registrar victorias mientras conducía junto al piloto neerlandés, las críticas hacia su desempeño no cesaban y sufría cada vez más por intentar seguirle el ritmo al hoy cuatro veces campeón del mundo.

En la presente campaña de Fórmula 1, Red Bull optó por arrancar con Liam Lawson y Max Verstappen en sus filas, pero tres carreras después, el neozelandés fue retirado del asiento para darle lugar a Yuki Tsunoda, pero el japonés tampoco ha dado el ancho con el monoplaza.

Checo Pérez no estará en el Gran Premio de México 2025 / Foto: Diego Simón - EL UNIVERSAL

Ante esta situación, Pérez compartió sus vivencias como compañero de Mad Max y también le dejó un recado a los posibles pilotos que lleguen al segundo asiento de Red Bull.

"Es un lugar muy complicado. Obviamente, estar al lado de Max ya es muy difícil, pero estar con él en Red Bull es una cosa que la gente no entiende. Hay tantas cosas que podría contarte, pero básicamente es un trabajo complicadísimo para un piloto. No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí. Da igual que Hamilton o Leclerc estén al volante, todos estarían condenados", comentó para Sky Sports F1.

De igual manera, reconoció que cada piloto deberá de adaptarse al estilo de manejo de Verstappen, ya que el bólido está pensado en rendirle al neerlandés.

"No me gusta criticar a los pilotos que están ahí, porque yo también estuve en esa posición. Sé exactamente por lo que están pasando. Como piloto, es realmente difícil tener que pensar constantemente en cómo conducir. Tienes que adaptarte al estilo de conducción de Max. No es que el coche sea malo, pero su equilibrio es muy específico, y si no lo conduces como él, estás completamente perdido".