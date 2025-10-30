Mauricio Ymay se despide de ESPN y apunta a regresar a Televisa

Más Información

Los cambios en los medios de comunicación deportivos continúan en el cierre de 2025, un año que ha visto a muchas figuras terminar etapas laborales e iniciar nuevas aventuras en distintas compañías.

El cambio más reciente llegó este jueves en ESPN, compañía que perdió a Mauricio Ymay, conductor de varios programas y responsable de la cobertura de la Selección Mexicana.

El ex de Televisa fue el encargado de anunciar su salida de la empresa estadounidense luego de la emisión de Futbol Picante, en la que fungió como conductor principal. Antes de cerrar la emisión, dejó un emotivo mensaje.

En sus palabras de despedida, Ymay agradeció todos los años trabajando en ESPN, a sus compañeros, a los productores, a su familia por el respaldo y a los televidentes, quienes lo siguieron en su trayectoria.

Tras su última aparición, el conductor recibió el aplauso de sus compañeros en la mesa de análisis y las palabras de Javier Alarcón, quien lo definió como un gran periodista, deseándole suerte en sus siguientes retos.

Se espera que, tras su salida, Ymay se incorpore de inmediato a Televisa, con miras a la cobertura de la Copa del Mundo FIFA 2026, y sea presentado en los próximos días.

