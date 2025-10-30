El nuevo entrenador de la Liga MX que podría ser “robado” por el futbol argentino

El futbol argentino estaría muy cerca de dar un nuevo golpe a la Liga MX, al darse a conocer el serio interés por parte de un equipo sudamericano en un entrenador del balompié azteca.

Luego de lo ocurrido con Fernando Gago, quien dejó a Chivas en plena campaña para llegar a Boca Juniors, la historia podría repetirse en cuestión de días.

Se trata de Hernán Cristante, entrenador del Club Puebla, quien se encuentra en el radar de Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo en el que debutó como futbolista y al que le tiene gran cariño.

De acuerdo con información de TUDN, ya existe una oferta por el exarquero del Toluca, quien, luego de tomar las riendas de la Franja, ve con buenos ojos volver a Argentina para dirigir a un equipo en el que es muy querido.

Hernán Cristante asumió como director técnico del Club Puebla el 25 de agosto de 2025, en medio del torneo Apertura 2025, con el equipo ubicado en los últimos lugares de la tabla general.

Desde su llegada, el equipo camotero ha mostrado una leve mejoría, pero no ha logrado salir del último sitio de la clasificación, sumando actualmente nueve puntos a falta de dos fechas.