Jonathan Orozco, exportero del Monterrey, rompe el silencio tras ser detenido en Torreón y explicó el problema

Este martes, el exportero de equipos como Monterrey, Santos Laguna y Tijuana, Jonathan Orozco, pasó la noche en el Cereso de Torreón tras ser detenido en la carretera Torreón-San Pedro, por un delito cometido hace dos años.

El portero fue liberado este miércoles, después de llegar a un acuerdo reparatorio. Carlos Rangel, delegado de la fiscalía de Coahuila en La Laguna, informó que se cumplimentó ayer una orden de aprehensión por los delitos de lesiones y daños tras manejar en estado de ebriedad derivado de una carpeta de investigación.

Este miércoles, a través de redes sociales, Orozco compartió un video para explicar lo sucedido.

"Muchas gracias a mi familia, seres queridos, amigos, a la gente que manda mensajes, a la gente que putea y es el amarillismo, es parte del show. Estamos bien, gracias a Dios, fue un tema de un choque hace dos años, no se llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado y pues recaí en la persona con la que tuve el accidente, porque no dejó de ser un accidente, y gracias a Dios se pudo solucionar", dijo en primera instancia.

Finalmente, reveló que "ayer estuve con la gente de la Fiscalia, muchas gracias por las atenciones, fue algo que se llevó un ratito, varias horas, pero estamos bien, agradecidos con Dios, por las vivencias, porque pude conocer grandes personas y espero verlos pronto aquí afuera, porque sé que algunos pasan situaciones de que fueron accidentes y no depende de uno a veces".

