Chepo Reynoso sobre los Anti Canelo Álvarez: Los que critican no saben ni a que huele un gimnasio de boxeo

Guadalajara.— “Es un producto de Televisa”, “sus peleas son contra bultos”, “nunca será más que Julio César [Chávez]. Estas y muchas otras son frases que Saúl Álvarez ha tenido que escuchar a lo largo de sus 20 años de carrera profesional.

La crítica es parte del éxito y la laureada carrera del Canelo no la borra ni el más grande de sus detractores. Convivir con el juicio fue una pelea que supo sortear.

“Qué bueno que ha sido así. Es normal en la vida. Cuídate cuando ya no hablen de ti... Es porque ya no existes”, comentó José Chepo Reynoso, entrenador del Canelo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Reynoso, a sus 72 años, sigue entregándose en cuerpo y alma a su gimnasio “Julián Magdaleno”, en esta ciudad, donde comenzó el andar de Saúl en el pugilismo.

“Para una pelea, tienes 40 sesiones de sparring de ocho a 10 rounds. La gente que critica, ni idea tiene de lo que es trabajar, ni sabe a qué huele un gimnasio. Tampoco tienen necesidad de saber. Ellos quieren ver una pelea; se sientan a ver la tele y a criticar, pero cada uno es libre de pensar y decir lo que quiera”, agregó.

Para Eddy Reynoso, hijo de Chepo y el más cercano del Team Canelo al boxeador tapatío, no caer bien a todos es normal, como en cualquier deporte. Lo que sí asegura es que el verdadero valor para Álvarez llegará una vez que cuelgue los guantes.

“En su momento, a todos los critican de todo. Ya cuando se retiran, es cuando realmente la gente empieza a valorar lo que se hizo. En este caso, los números de Canelo siempre van a hablar y —sobre todo— hay que formar boxeadores, pero también buenas personas. En este caso, Canelo siempre va a estar ahí, en la historia del boxeo mundial, y como persona también va a ser un ejemplo a seguir”, declaró.

Eddy infla el pecho y, al margen de las críticas, sabe que una carrera como la del Canelo será difícil de igualar o superar.

“Lo que hemos hecho es muy complicado que se vuelva a hacer, más por un mexicano en esas categorías, donde no habíamos tenido tanto éxito”, concluyó.