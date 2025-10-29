¿Qué sigue para Canelo Álvarez luego de perder ante Terence Crawford? Eddy Reynoso lo revela

Guadalajara.— El pasado mes de septiembre, Terence Crawford entró a una muy pequeña lista de boxeadores que han logrado vencer a Saúl Álvarez. El historial aumentó apenas a tres nombres: Floyd Mayweather Jr. (2013) y Dmitry Bivol (2022).

Ver al Canelo con los puños abajo al finalizar la pelea en el Allegiant Stadium fue una imagen tan extraña como verlo sangrar en un combate… pero llegó la derrota y en el Team Canelo sólo quedó decir: Hay que seguir, que esto no acaba.

“No estamos acostumbrados. Esa noche fue mejor y hay que aceptar la derrota con valor. Se ocupa valor para decir que no fue tu noche. Hay que seguir adelante que esto no se acaba”, declaró a EL UNIVERSAL José Reynoso, entrenador del púgil tapatío.

El orgulloso Chepo no oculta el dolor y desconcierto de la derrota; sin embargo, infla el pecho y dice que su pupilo no pierde mérito porque “el Canelo es el Canelo”.

“No estamos acostumbrados. Como cuando peleó contra Mayweather, yo nunca lo había visto perder y dices ‘caray, si nunca pierde, ahora qué pasó’. Te acostumbras a verlo con la mano en alto que cuando cae la derrota causa extrañeza, pero ahí tenemos un principio: Sólo el que no pelea no pierde, pero nunca va a ganar”, aseveró.

Eddy Reynoso, hijo de Chepo y entrenador de Saúl, asegura que esa derrota no quitó las ganas de ir por más. “Hay que ver lo que sigue, por lo pronto estamos descansando, responsables y conscientes de lo que hemos hecho; hay que tomar las cosas con sobriedad. Siempre con las ganas de querer ganar”.