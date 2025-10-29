Chepo Reynoso y el Julián Magdaleno, el gimnasio donde comenzó la carrera del Canelo Álvarez

Guadalajara.— Dos guantes desgastados colgados en la entrada te dan la bienvenida al “Julián Magdaleno”, un zaguán negro y el olor a piel y humedad que caracteriza a un gimnasio de boxeo; la tradicional imagen de la virgen que no puede faltar e incontables fotos, ropa y recortes de periódicos tapizan las paredes del lugar.

Al fondo, pegado el ring ligeramente elevado del suelo, se puede leer una frase del filósofo moyahuense: “Lo peor que te puede suceder es que te valga madre perder”.

Es aquí donde un pequeño pelirrojo pecoso dio sus primeros rectos y ganchos a los 13 años… 22 años después se convirtió en una leyenda del boxeo mundial: Saúl Canelo Álvarez.

Todas las mañanas José Chepo Reynoso, entrenador del Canelo y dueño del “Julián Magdaleno” asiste a su gimnasio, da consejos, platica con ellos y los ayuda a cumplir su gran sueño: seguir los pasos de Saúl Álvarez.

“Aquí sigo tratando de impartir mis conocimientos. Cuando ves por ahí que entra un muchachito tipo Canelo, que lo ves que aprende y es bueno… pues vamos a darle. Son muchachos que te ilusionan y hay que seguir hasta donde tope la cosa”, declaró Chepo a EL UNIVERSAL Deportes.

Reynoso “no les cobra ni un cinco”, pero pide disciplina o “se van a chingar a su madre”. El mensaje es claro para el histórico entrenador de 72 años.

“El que quiera disciplinarse bueno, y el que no, la puerta está abierta y se me van a chingar a su madre. Así les digo. No les cobro un cinco, vengo con gusto y que todavía no se porten bien… vámonos. Ven al Canelo lo que ha logrado, lo que gana, sus carros… los inspira y hay que apoyarlos para que cumplan sus sueños”, concluye el oriundo de Moyahua, Zacatecas.