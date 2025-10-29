Chepo Reynoso y el Julián Magdaleno, el gimnasio donde comenzó la carrera del Canelo Álvarez

Más Información

Guadalajara.— Dos guantes desgastados colgados en la entrada te dan la bienvenida al “Julián Magdaleno”, un zaguán negro y el olor a piel y humedad que caracteriza a un gimnasio de boxeo; la tradicional imagen de la virgen que no puede faltar e incontables fotos, ropa y recortes de periódicos tapizan las paredes del lugar.

Al fondo, pegado el ring ligeramente elevado del suelo, se puede leer una frase del filósofo moyahuense: “Lo peor que te puede suceder es que te valga madre perder”.

Es aquí donde un pequeño pelirrojo pecoso dio sus primeros rectos y ganchos a los 13 años… 22 años después se convirtió en una leyenda del boxeo mundial: Saúl Canelo Álvarez.

Todas las mañanas José Chepo Reynoso, entrenador del Canelo y dueño del “Julián Magdaleno” asiste a su gimnasio, da consejos, platica con ellos y los ayuda a cumplir su gran sueño: seguir los pasos de Saúl Álvarez.

“Aquí sigo tratando de impartir mis conocimientos. Cuando ves por ahí que entra un muchachito tipo Canelo, que lo ves que aprende y es bueno… pues vamos a darle. Son muchachos que te ilusionan y hay que seguir hasta donde tope la cosa”, declaró Chepo a EL UNIVERSAL Deportes.

Reynoso “no les cobra ni un cinco”, pero pide disciplina o “se van a chingar a su madre”. El mensaje es claro para el histórico entrenador de 72 años.

“El que quiera disciplinarse bueno, y el que no, la puerta está abierta y se me van a chingar a su madre. Así les digo. No les cobro un cinco, vengo con gusto y que todavía no se porten bien… vámonos. Ven al Canelo lo que ha logrado, lo que gana, sus carros… los inspira y hay que apoyarlos para que cumplan sus sueños”, concluye el oriundo de Moyahua, Zacatecas.

