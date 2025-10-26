Fórmula 1: Max Verstappen sigue con el quinto título en la mira tras el Gran Premio de México

El campeón del mundo de Red Bull llegó al GP de México a 30 puntos del piloto de McLaren, Oscar Piastri.

Ahora, con el británico Lando Norris como nuevo líder del mundial, se ubica a 36 unidades; sin embargo, y, con lo visto hoy en pista, el neerlandés no sólo está dispuesto a vender cara su corona, sino por el contrario, busca más que nunca alcanzar la que sería la quinta en su palmarés.

Con cuatro Grandes Premios por delante que, a la postre representan seis carreras todavía (cuatro en formato normal y dos más en modalidad corta o “Sprint Races"), el neerlandés piloto principal de la escudería de la bebida energética sabe que todavía hay 116 puntos en disputa, más que suficientes para arrebatarle el título a los de McLaren, ya sea Oscar Piastri o Lando Norris.

En el Gran Premio de México, el número uno de Red Bull vino de menos a más, calificando quinto y subiendo al podio en tercer sitio.

Desde la arrancada, dio la batalla enredándose con los Ferrari, primero con su rival natural, el inglés Lewis Hamilton con quien tuvo un leve contacto que lo relegó varias posiciones, resultando en una penalización de 10 segundos para el del equipo italiano por cortar pista y ganar ventaja.

A pocas vueltas del final, Max venía recortándole hasta medio segundo por vuelta al otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, que ya no podía más por la degradación de sus neumáticos medios.

El de Red Bull, por el contrario, había gestionado bien sus blandos y estaba a punto del consumar el rebase por el segundo puesto cuando un innecesario Virtual Safety Car desplegado por los comisarios, debido al retiro del Williams del español Carlos Sainz, apareció en la última vuelta.

El madrileño incluso llevó su auto a una zona de seguridad dentro del estadio, pero los comisarios decidieron imponer el auto de seguridad virtual, apagando la emoción de los aficionados que venían alentando, tanto a Verstappen como a Leclerc.

Con solo media vuelta por correrse para completar las 71, Max todavía intentó cazar al Ferrari, pero se quedó sin tiempo para conseguirlo.

Aun así, el de Red Bull planta el desafío y se alista para lo que resta del calendario, en donde Brasil y Qatar le podrían venir bastante bien, pues ambas carreras las ganó en 2024. ¡Así que todavía hay tiro por el campeonato!