Helmut Marko ve un buen futuro para Checo Pérez en Cadillac

La polémica salida de Checo Pérez de Red Bull tuvo distintos motivos. Sin dudas, uno de ellos, pudo ser la complicada relación que el piloto mexicano tenía con el asesor principal del equipo, Helmut Marko; sin embargo, al final del Gran Premio de México, brindó palabras de aliento para el tapatío de cara a su nuevo reto al frente de Cadillac.

"Creo que es una gran chance para Checo, es un nuevo comienzo así que podría ser un gran paso en su carrera", respondió a pregunta expresa por EL UNIVERSAL Deportes.

En el hospitality de Red Bull, Marko celebró el tercer lugar de Max Verstappen en el Gran Premio de México, el cual lo mantiene con esperanzas de ganar el campeonato mundial de pilotos con cuatro carreras por disputarse.

"No esperaba estar en el podio", confesó el tetracampeón mundial en conferencia de prensa al terminar la carrera.

Tras la victoria de Lando Norris en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el tercer lugar de 'Mad Max', el neerlandés se pone a 36 puntos de distancia de Lando Norris, el nuevo líder del campeonato mundial.