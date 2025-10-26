Lando Norris se ríe ante los abucheos del público en el Gran Premio de México: "Lo hace más entretenido"

Desde el triunfo de Ayrton Senna en 1989, un piloto de McLaren no ganaba en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lando Norris, con una actuación dominante de principio a fin, conquistó el Gran Premio de México y tomó el primer lugar del campeonato mundial de pilotos; sin embargo, no pudo evitar los abucheos de la afición mexicana, que tenía otros favoritos.

No obstante, a Norris no le afectó la reprobación del público; por el contrario, lo usó como combustible para firmar este histórico triunfo.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado si la actitud del público le dejó un sabor amargo, el piloto británico aseguró que "la gente puede hacer lo que quiera, tienen el derecho de hacerlo, así son los deportes. No sé por qué no puedo parar de reírme cuando me abuchean, lo hace más entretenido, así que pueden seguir haciéndolo si quieren. Obvio preferiría que me alienten, pero quién sabe, como dije, me concentro en hacer mis cosas, pasó lo mismo en Monza y otros lugares así que, no sé, no puedo parar de reírme y, si quieren seguir haciéndolo, adelante".

Más allá de no contar el apoyo unánime desde las gradas, Norris reconoció lo especial que es para él ganar en el circuito de la Magdalena Mixhuca.

"Ganar donde sea es bueno, pero ganar acá es especial por el estadio; es uno de los podios más geniales de la temporada junto a Mónaco, Monza, Silverstone, así que es especial, sobre todo por ser la primera vez desde Senna y es genial poner a McLaren a estos escenarios", agregó.

Norris aseguró que "ha sido la semana en la que mejor lo hice, desde la clasificación hasta la carrera" y, aunque es el nuevo líder del campeonato mundial de pilotos, sabe que no puede relajarse.

"El campeonato sigue estando apretado, Max se ha acercado en las últimas semanas y cada semana es diferente, así que todavía hay mucho por delante", concluyó.