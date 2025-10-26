Charles Leclerc tras subirse al podio en el Gran Premio de México: "Tuvimos un poco de suerte"

Este domingo, el Autódromo Hermanos Rodríguez vibró con el primer triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de México, con Charles Leclerc y Max Verstappen completando el podio.

El monegasco firmó su séptimo podio de la temporada y el segundo consecutivo, después de una gran actuación en el Circuito de las Américas. Sin embargo, Leclerc asegura que no esperaba estas grandes actuaciones.

"Ha sido un fin de semana positivo, no esperábamos repetir lo que hicimos en Austin ya que estar en el podio ahí fue una sorpresa, así que fue un fin de semana fuerte por poder estar un paso arriba en el podio", reconoció el piloto de Ferrari en conferencia de prensa.

Sobre el final de la carrera, Max Verstappen amenazó con arrebatarle el segundo lugar, pero un safety car detuvo el impulso del neerlandés y selló la posición de Leclerc.

"Fui feliz por ver el safety car, sin eso había muchas chances de que Max me pasara; al final me mantuve con los neumáticos medios y logramos que funcione, tuvimos un poco de suerte, pero logramos que se mantuviera la posición", confesó.

Al ser cuestionado sobre el incidente en la primera curva del Autódromo Hermanos Rodríguez, el volante de 28 años reveló que "normalmente me gusta pelear, pero, en este caso al estar en el medio de Lewis (Hamilton) y Max, sólo me tocaba rezar que me den el suficiente espacio para llegar a la esquina; afortunadamente para los tres, no hubo consecuencias".