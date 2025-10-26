Max Verstappen confiesa que "no esperaba estar en el podio" y que "será difícil" ganar el campeonato

El máximo ganador del Gran Premio de México, Max Verstappen, terminó en tercer lugar en el décimo aniversario del regreso de la Fórmula 1 al país y, aunque está en pleno resurgimiento, no esperaba tener el resultado que tuvo este fin de semana.

"No esperaba estar en el podio, incluso en el primer stint no parecía que fuera así. En su momento pensaba que éramos lentos y batallábamos con los neumáticos, pero, cuando cambiamos a los suaves, lucimos más competitivos; no al nivel de Lando, pero todo se sintió mejor, así que creo que ser tercer lugar es muy bueno, aunque, para nosotros, ha sido un difícil fin de semana", declaró el tetracampeón del mundo en conferencia de prensa.

Lee También Lando Norris se ríe ante los abucheos del público en el Gran Premio de México: "Lo hace más entretenido"

Fiel a su estilo, Verstappen no se mostró emocionado por sumar puntos en la lucha por el título, ya que, aunque cambió el líder, sigue existiendo una diferencia importante de puntos.

Al ser cuestionado al respecto, 'Mad Max' respondió: "perdí 10 puntos contra Lando, es una forma de verlo; antes de la carrera dije que todo necesitaba salir perfecto para ganar y no fue así".

De cara a las cuatro carreras que restan en el calendario, Verstappen cree que "será difícil, pero hay que ver qué hacemos, queremos volver a experimentar un fin de semana así, pero todavía se muestra que no somos rápidos en todos los escenarios".