Selección Mexicana: Luka Romero y Richard Ledezma rechazaron ser convocados por Javier Aguirre

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde fungirá como anfitriona.

El Tricolor, comandado por Javier Aguirre, se encuentra trabajando para mejorar colectivamente y así poder ofrecer una actuación más que digna en el siguiente Mundial.

El equipo del Vasco ha dejado ciertas dudas dentro del terreno de juego, sobre todo cuando se ha enfrentado a rivales de un alto nivel, como en sus derrotas con Suiza y Colombia y en sus empates con Corea del Sur y Japón.

Lee También Puebla vs Cruz Azul: Horario y transmisión para ver EN VIVO partido de la Liga MX HOY

Por tal motivo, el timonel tricolor todavía no tiene definido a la mayoría de los futbolistas que disputarán la justa mundialistas y sigue buscando opciones, de cara al inicio de la Copa del Mundo.

Desde un principio, Javier Aguirre dejó en claro que no estaba dispuesto a rogarle a los jugadores que no se sintiera seguros de representar a México.

Hace algunos meses, el Vasco lanzó el siguiente mensaje para sentenciar que necesitaba que cada uno de sus convocados tuviera la firme convicción de portar la camiseta tricolor.

“He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no hay ese compromiso, me dijeron que no en ese momento… [dije] que gracias, pero no podemos esperarte. A la Selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerzas”, manifestó el experimentado entrenador en una conferencia de prensa.

Lee También América no está en su mejor momento, pero son candidatos al título: Zague

En aquel momento, sonaron los nombres de Luka Romero y Richard Ledezma como los posibles futbolistas que rechazaron ser llamados para jugar con la Selección Mexicana.

Esta situación se pudo haber dado, debido a que el extremo de Cruz Azul jugó una Copa del Mundo Sub-20 con la Selección de Argentina, por lo que no estaría en sus planes realizar su cambio ante la FIFA.

Cabe resaltar que Luka cuenta con triple nacionalidad. La mexicana de nacimiento, ya que es originario de Durango; la argentina porque su familia es de Argentina; y la española la adquirió porque, desde pequeño, radicó en España.

Por tal motivo, tiene la posibilidad de representar a las tres selecciones; sin embargo, Romero siempre ha tenido claro su sueño es vestir la camiseta La Albiceleste y así lo declaró en una entrevista.

Por su parte, Richard Ledezma nació en Estados Unidos, pero es de ascendencia mexicana, por lo que puede representara a las Barras y las Estrellas y al Tricolor.

Richy fue convocado por la selección estadounidense para representar a la categoría Sub-20, pero, incluso, ya representó a la categoría mayor en un amistoso, por lo que tampoco habría decidido cambiar a su representativo ante la FIFA.

En aquel momento, Luka Romero jugaba para el Milan de la Serie A de Italia y Richard Ledezma para el PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos, por lo que el interés de la Selección Mexicana de Javier Aguirre era reclutar a dos jóvenes promesas.

Sin embargo, ambas joyas decidieron representar a la selección que habían elegido desde temprana edad y rechazar a la Selección Mexicana.