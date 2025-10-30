América no está en su mejor momento, pero son candidatos al título: Zague

Más Información
La actualidad del América coloca un signo de interrogación en su favoritismo en una posible conquista del Apertura 2025, pero para Luis Roberto Alves ‘Zague’, la etiqueta de contendiente la tienen intacta.
"Hay que ser honestos, el equipo no está en su mejor nivel futbolístico como estuvo hace dos o tres torneos cuando llegó a su punto más alto, no es el gran favorito, pero por default debemos ponerlos como aspirante", señala el histórico delantero azulcrema.
Durante las últimas temporadas, las Águilas muchas veces han sido cuestionadas sobre si pueden o no ganar el título, algo que le importa poco a la institución porque han sabido recomponer su vuelo en los momentos más turbulentos para coronarse.
"La misma grandeza del equipo, la calidad de sus jugadores y la experiencia hacen que sean un candidato natural a que ganen el título", puntualizó.
El ídolo americanista aseguró que los rivales tratarán de no encontrarse al cuadro de Coapa en las primeras instancias de la Liguilla.
"Van a evitar (enfrentar al América) porque saben que el América es un equipo que se transforma, sobretodo en Liguilla".
De momento, el equipo de André Jardine está ubicado en la cuarta posición de la clasificación con 31 unidades, prácticamente con boleto en mano para la siguiente fase del torneo.
Sin embargo, ha habido grandes cuestionamientos sobre su andar debido a resultados adversos como las derrotas frente Chivas y Cruz Azul o su reciente empate frente al Mazatlán.
