Karla Nieto resalta el trabajo de Pedro López en la Selección Mexicana: “Ha dado confianza y cree es nuestro talento”

Pedro López fue designado como director técnico de la Selección Mexicana Femenil hace tres años, luego del enorme fracaso que significó quedar fuera de la Copa del Mundo de 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. El estratega español fue elegido por su experiencia en selecciones menores y por el manejo de grupo y, hasta el momento, no ha decepcionado.

Para Karla Nieto, el vínculo que existe en el vestidor tricolor y que ha sido priorizado por López es uno de los factores que ha permitido que todas trabajen sobre la misma meta.

“Cuando venimos a Selección la pasamos bastante bien. La unión que hay entre todas es muy bonita, acá nos sacamos la camiseta que portamos cada una en sus equipos y nos ponemos la de la Selección; todas vamos hacia un mismo objetivo que es representar a México de la mejor manera”, afirmó.

La centrocampista aceptó que se sienten muy satisfechas al ser dirigidas por el entrenador español, sobre todo porque siguen evolucionando: “[Estamos] muy contentas con el trabajo de Pedro y de todo el cuerpo técnico [porque] venimos, aprendemos y creemos que mejoramos. En la cancha se ve reflejado, no importa el rival contra el que juguemos, nosotras nos desenvolvemos de la mejor manera con las capacidades que tenemos; estamos en un proceso de mejora”, manifestó. Miguel Flores Pineda