Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este viernes 31 de octubre

Una nueva jornada del Apertura 2025 de la Liga MX se pone en marcha este viernes 31 de octubre.

Con tres partidos, hoy comenzará al Fecha 16 del actual torneo, es decir, la penúltima, por lo que cada partido es más que importante de cara a la Liguilla.

La Fiesta Grande está cada vez más cerca de arrancar, así que cada duelo es fundamental para las aspiraciones de los equipos que sueñan con conquistar el título del futbol mexicano.

A pesar de que únicamente quedan seis puntos por disputarse, todavía 17 de los 18 clubes que integran nuestro balompié nacional se mantienen con vida.

Hasta el momento, sólo el Puebla no tiene ninguna posibilidad de clasificar al Play-In, ya que cuenta con nueve unidades y el décimo lugar (Santos) tiena 17.

Por tal motivo, hasta el penúltimo lugar de la clasificación general (León) tiene la oportunidad de meterse a la siguiente fase del Apertura 2025.

En la parte alta, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey con los conjuntos que ya tienen asegurada su presencia, aunque sea en el Play-In, así que aún quedan cinco boletos disponibles.

Chivas también está cerca de confirmar su presencia en la siguiente instancia e, incluso, podrían avanzar directamente a la Liguilla.

Los otros lugares entre los 10 primeros clasificados se los estarán peleando, Pachuca, Tijuana, FC Juárez y Santos, quienes, de momento, serías los clasificados.

Sin embargo, Atlético San Luis, Atlas, Pumas, Querétaro, Mazatlán FC, Necaxa y León también aspiran a avanzar al Play-In.

Por tal motivo, este viernes 31 de octubre se protagonizarán tres partidos que podrían definir el futuro de cinco equipos que salen a escena; sólo uno ya no se juega absolutamente nada.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos Liga MX de este viernes 31 de octubre

Necaxa vs Santos

Fecha: Viernes 31 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Azteca 7/ViX Premium/Claro Sports/ Pluto TV

Atlético San Luis vs FC Juárez

Fecha: Viernes 31 de octubre

Hora: 21:00

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

Transmisión: ESPN 2/Disney+