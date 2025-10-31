Cruz Azul, sin piedad en contra del Puebla

Puebla no quiere dulces, quiere asustar a Cruz Azul. Los camoteros planean una travesura en casa: hacerle pasar un mal rato a La Máquina y robarle puntos.

El duelo, que podría parecer de trámite para los cementeros, tiene más sabor del que aparenta. Los azules buscan llegar al primer lugar de la tabla; los de La Franja pelean por salir del fondo.

Nicolás Larcamón tiene claro el objetivo desde el primer día que tomó el equipo y es ser líder del Apertura 2025. El técnico de Cruz Azul no quiere perder ritmo ni forma en la recta final del torneo y sabe que vencer a Puebla y después a Pumas es la única ruta hacia la cima.

Cruz Azul impuso su ley como local, gracias a que Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda sellaron la victoria ante Rayados / FOTO: Imago7

La Máquina llega a esta fecha con 32 unidades, en el tercer puesto de la tabla, apenas uno por debajo del líder Toluca. Un tropiezo en el estadio Cuauhtémoc podría complicar sus aspiraciones de cerrar el torneo en lo más alto del podio.

Luego de vencer Monterrey (2-0), Larcamón reunió a su equipo y lanzó el siguiente mensaje: “Vale la pena empujar todos juntos, se vienen dos partidos durísimos contra rivales a los que lo último que les queda es jugar contra nosotros, lo último q

ue les queda por salvar es un partido contra un equipo grande y ya, jodernos”.

En ese discurso, el técnico advirtió sobre la trampa que pueden representar Puebla y Pumas, equipos heridos, sí, pero con hambre de arruinar la fiesta de los grandes.

