Cruz Azul pinta para terminar como líder; su calendario es el menos complicado

Son cinco los clubes que pelean por el primer lugar del Apertura 2025, a dos fechas del término del torneo regular.

Toluca, actual campeón y líder de la tabla, cuenta con 33 puntos, uno más que Tigres y Cruz Azul (32), dos por encima del América (31) y con tres de ventaja sobre los Rayados de Monterrey (30).

Las Jornadas 16 y 17 serán claves para definir cuál se queda con el liderato y Cruz Azul parece ser el que más posibilidades tiene de alcanzarlo, por el calendario que le resta, ya que, en teoría, tiene los rivales más accesibles para sumar los seis puntos en juego. Pero... Los partidos hay que jugarlos.

Los Diablos Rojos visitan al Atlas en la Fecha 16 y terminan en casa con América. Los Zorros tienen mínimas posibilidades de entrar al Play-In, les deben ganar, pero el duelo contra las Águilas será de pronósticos reservados. Los Tigres juegan el clásico regio con los Rayados —que también sueñan con el liderato— y acaban el torneo contra Atlético de San Luis, que lucha por el Play-In.

Cruz Azul tiene enfrente a dos equipos en el limbo: Puebla, último lugar del torneo y Pumas, que necesita un milagro para entrar en la fase final. La Máquina tiene el camino más sencillo.

América recibe a León, que está desahuciado, debería ganar los tres puntos y termina frente al Diablo en el Infierno.

Y Rayados tiene un cierre muy complicado. Juega contra su acérrimo rival, Tigres, y visita al Guadalajara, que está en ascenso.

Cinco equipos luchan por un primer lugar. Cruz Azul parece tener el camino más sencillo de todos, pero los partidos, al final, hay que jugarlos.

