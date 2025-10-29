Liga MX: ¿Qué partidos de la jornada 16 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta?

Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el Clásico Regio entre Rayados y Tigres como partido destacado.

De los nueve partidos programados para este fin de semana, cinco serán transmitidos por televisión abierta.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora, cuándo y dónde ver los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 16 DEL APERTURA 2025?

Viernes 31 de octubre

Necaxa vs. Santos

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Transmisión: ViX y Claro Sports

Atlético de San Luis vs. Juárez

Hora: 21:00 horas

21:00 horas Transmisión: ESPN

Puebla vs. Cruz Azul

Hora: 21:00 horas

21:00 horas Transmisión: TV Azteca

Sábado 1 de noviembre

Atlas vs. Toluca

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Monterrey vs. Tigres

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs. León

Hora: 21:00 horas

21:00 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 2 de noviembre

Pumas vs. Tijuana

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX

Querétaro vs. Mazatlán

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Transmisión: FOX

Pachuca vs. Chivas

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Transmisión: FOX

