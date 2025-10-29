Más Información

Liga MX: ¿Qué partidos de la jornada 16 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta?

La estrella mexicana de la Liga MX que estaría cerca de llegar al futbol de Europa

Chicharito Hernández fue rechazado como embajador para el Mundial 2026 por comentarios machistas

León será sede del primer Juego de Estrellas en la historia de la LMS

Carlos Salcedo levanta la mano para llegar a la Copa del Mundo de 2026

Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la , con el Clásico Regio entre Rayados y Tigres como partido destacado.

De los nueve partidos programados para este fin de semana, cinco serán transmitidos por televisión abierta.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora, cuándo y dónde ver los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 16 DEL APERTURA 2025?

Viernes 31 de octubre

Necaxa vs. Santos

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: ViX y Claro Sports

Atlético de San Luis vs. Juárez

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: ESPN

Puebla vs. Cruz Azul

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Sábado 1 de noviembre

Atlas vs. Toluca

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Monterrey vs. Tigres

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs. León

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 2 de noviembre

Pumas vs. Tijuana

  • Hora: 12:00 horas
  • Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX

Querétaro vs. Mazatlán

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: FOX

Pachuca vs. Chivas

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX

