Liga MX: ¿Qué partidos de la jornada 16 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta?
Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el Clásico Regio entre Rayados y Tigres como partido destacado.
De los nueve partidos programados para este fin de semana, cinco serán transmitidos por televisión abierta.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora, cuándo y dónde ver los partidos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 16 DEL APERTURA 2025?
Viernes 31 de octubre
Necaxa vs. Santos
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: ViX y Claro Sports
Atlético de San Luis vs. Juárez
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: ESPN
Puebla vs. Cruz Azul
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Sábado 1 de noviembre
Atlas vs. Toluca
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Monterrey vs. Tigres
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
América vs. León
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Domingo 2 de noviembre
Pumas vs. Tijuana
- Hora: 12:00 horas
- Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX
Querétaro vs. Mazatlán
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: FOX
Pachuca vs. Chivas
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: FOX
