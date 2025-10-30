JJ Macías asegura que “no sería un fracaso” si Pumas no clasifica al Play-In; buscan una urgente victoria ante Xolos

Para José Juan Macías, “jamás va a ser un fracaso” que Pumas quede eliminado. Más aún en un contexto donde los auriazules se encuentran en peligro de no clasificar al Play-In del Apertura 2025: ya no dependen de sí mismos.

“Uno es campeón, pero eso no significa que los demás sean fracasados. Pumas está en un proyecto de construcción. No significa que no tengamos responsabilidad. [...] Es verdad que, por temas de detalles, hemos dejado ir puntos, pero es parte de”, aseveró el delantero del cuadro universitario.

Palabras que su compañero, el mediocampista Rodrigo López, respaldó. Además de que defendió el trabajo del estratega Efraín Juárez al frente del conjunto: “Un culpable, la verdad, nunca va a haber. Somos un equipo”, lanzó el futbolista.

“Somos conscientes de la institución que representamos. Nos sentimos en deuda, para empezar, con nosotros mismos. Eso hace que se convierta en una cadenita. No creo que Pumas esté, como dicen, volviéndose un equipo chico”, sentenció López.

A falta de dos fechas para que termine la fase regular del Apertura 2025, los auriazules hilan siete partidos consecutivos sin conocer la victoria: tres empates (Tigres, Monterrey y León) y cuatro derrotas (FC Juárez, América, Chivas y Atlético de San Luis). Si desean mantenerse con vida en el torneo, deberán ganar sus últimos dos compromisos restantes. Además de esperar que Juárez, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Atlas no sumen seis unidades.

Por lo pronto, el partido que Pumas jugará este domingo, 2 de noviembre, ante los “Xolos” de Tijuana será crucial. Un primer paso que bien podría salvarlos de caer en la eliminación temprana.

