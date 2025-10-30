Chivas: ¿Qué necesita el Guadalajara para clasificar directo a Cuartos de Final?

Con una contundente goleada en el Clásico Tapatío de la Jornada 15 del Apertura 2025, Chivas asaltó el sexto puesto de la tabla general y se instaló por primera vez en el torneo en posiciones de Liguilla directa.

El Rebaño suma 23 puntos con diferencia de goles de +4, y enfrenta sus últimos dos compromisos ante Pachuca y Monterrey con la ventaja de depender exclusivamente de sus resultados para sellar el boleto a la Fiesta Grande.

La pelea por el sexto lugar está al rojo vivo. Pachuca acecha con 22 puntos (+2), Tijuana con 21 (+7) y FC Juárez con 20 (-1).

¿Qué necesita el Guadalajara para clasificar directo a Cuartos de Final?

El Guadalajara lleva mano, pero cualquier tropiezo podría complicar su panorama. Si el Rebaño gana sus dos partidos ante Pachuca y Monterrey, asegurará la sexta plaza con 29 puntos.

Si el chiverío pierde o empata ante los Tuzos comenzarían las combinaciones de resultados, pues deberá vencer a Rayados en la última fecha y esperar que los Tuzos no ganen en la J17.

Adicionalmente, necesitaría que Xolos pierda o empate en uno de sus últimos dos compromisos.

En caso de sumar 3 o menos puntos en total, Chivas ya no dependerá de sí mismo y quedaría a merced de los rivales.

El calendario de los competidores añade presión. Pachuca, rival directo, juega en casa contra Chivas en la Jornada 16 en el Estadio Hidalgo, y cierra visitando a Santos en el TSM.

Tijuana enfrenta a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y recibe a Atlas en el Caliente. Por su parte, Juárez visita a Atlético San Luis en el Alfonso Lastras y cierra en casa ante Querétaro en el Olímpico Benito Juárez.

El golpe de autoridad en el Clásico Tapatío no solo impulsó moralmente al equipo, sino que posicionó al Guadalajara como protagonista en los primeros puestos de la clasificación.

Con 15 jornadas disputadas, el Apertura 2025 entra en su fase decisiva, donde cada punto vale oro. Los rojiblancos buscan evitar el Play-In y avanzar directo a Cuartos de Final, un objetivo que parecía lejano al inicio del certamen.