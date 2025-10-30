Luciano Spalletti ultima acuerdo para tratar de regresar a la Juventus al protagonismo

Luciano Spalletti, entrenador de 66 años que conquistó la Serie A con Napoli en 2023, se encontraba este jueves en Turín ultimando un acuerdo para asumir el mando de la Juventus.

El técnico, quien recientemente dejó la selección italiana tras un inicio decepcionante en las eliminatorias mundialistas, reemplazaría al despedido Igor Tudor.

Spalletti fue visto tomándose selfies con aficionados bianconeri antes de ingresar a la sede del club, lo que refleja la expectativa de la afición por un regreso al protagonismo de la mano del timonel.

Según reportes de prensa italiana, el pacto inicial sería hasta el final de la temporada, con renovación automática si la Juventus asegura un puesto en la Liga de Campeones.

La crisis en Juventus precipitó esta decisión: Tudor fue cesado el lunes después de tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin victoria que databa del 13 de septiembre.

Aunque el interino Massimo Brambilla logró una victoria 3-1 sobre Udinese el miércoles, el club no esperó más. Spalletti sería el tercer entrenador fijo desde la salida de Massimiliano Allegri en mayo de 2024; Thiago Motta fue despedido en marzo, y Tudor, pese a clasificar al equipo en cuarto lugar la temporada pasada para la Champions, no pudo sostener el impulso.

Incluyendo interinos, este sería el quinto cambio en el banquillo en menos de 18 meses, evidenciando la inestabilidad en el club con récord de 36 Scudettos.

La Juventus no levanta un título de Serie A desde 2020, cuando cerró una era dorada de nueve campeonatos seguidos.

Actualmente, ocupa el séptimo puesto en la tabla, a seis puntos de los líderes Napoli y Roma. En la Liga de Campeones, el panorama es aún más sombrío: dos empates y una derrota la ubican en posiciones de eliminación directa.

Spalletti enfrenta el reto de revitalizar a un plantel que ha perdido brillo, pero con la ventaja de unir fuerzas familiares: su hijo Federico trabaja como ojeador en el club.

El currículo de Spalletti es vasto y exitoso. Además de Napoli, ha dirigido a Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit de San Petersburgo e Inter de Milán, donde acumuló títulos en Rusia y experiencia en competiciones europeas.

El debut de Spalletti podría llegar este sábado ante Cremonese en Serie A, un partido clave para sumar puntos y confianza.