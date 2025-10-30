BOMA: La mascota del Mundial Sub 17 inspirada en Bora Milutinovic, técnico de México en 1986

A solo días del inicio de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Qatar 2025, la FIFA ha presentado a BOMA, un búho del desierto que será la mascota oficial del torneo.

Este ave simbólica no solo representa la sabiduría y la visión aguda, sino que rinde homenaje al legendario entrenador serbio Velibor “Bora” Milutinović, una figura clave en el desarrollo del futbol catarí y exdirector técnico de la Selección Mexicana en 1986.

BOMA llega en un momento épico: del 3 al 27 de noviembre, Qatar acogerá el primer Mundial Sub 17 con 48 selecciones, un formato ampliado que promete un ambiente festivo en el innovador complejo Aspire Zone de Doha. Las entradas ya están a la venta.

¿Qué significa el nombre de la mascota para la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025?

El nombre BOMA significa “búho” en árabe y es un guiño directo a Milutinović, quien dirigió a cinco selecciones distintas en Copas del Mundo consecutivas entre 1986 y 2002: México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria e China.

Boma the desert owl has swooped in as the FIFA U17 World Cup Qatar 2025™️ Official Mascot.#U17WC pic.twitter.com/9LrFCam1dj — The Supreme Committee for Delivery and Legacy (@RoadtoQatar_en) October 30, 2025

Tras su retiro como técnico, se mudó a Qatar en 2009, donde ha actuado como consultor, mentor y embajador del futbol local. Contribuyó decisivamente en la candidatura que llevó a Qatar a organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022™, y ha sido asesor en la Academia Aspire, cuna de talentos que han impulsado a la selección qatarí a clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 26 y a ganar la Copa de Asia de la AFC.

El búho del desierto encarna al ojeador, esa figura inadvertida pero esencial en el futbol.

Al igual que Milutinović, BOMA simboliza la experiencia y la inteligencia para detectar y fomentar promesas. Con su plumaje característico y unas gafas prominentes que resaltan su “ojo para el talento”, el ave representa la búsqueda global de futuras estrellas.

Este torneo ha lanzado al estrellato a leyendas como Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min y Francesco Totti.