Chucky Lozano, entre los cinco mejor pagados de la MLS pese a turbulencias en San Diego FC

La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) reveló su lista salarial actualizada al 1 de octubre de 2025, confirmando que el mexicano Hirving "Chucky" Lozano figura entre los cinco futbolistas mejor remunerados de la Liga.

Las cifras incluyen solo salario base, bonos de marketing y comisiones de agentes, excluyendo bonos por rendimiento o acuerdos externos.

Messi y Son son los únicos por encima de los 10 millones anuales. El astro argentino, Bota de Oro con 29 goles en 28 partidos, extendió recientemente su contrato con Inter Miami hasta 2028. Según Sportico, podría acumular hasta 150 millones en dos años y medio, impulsado por patrocinios con Adidas y reparto de ingresos con Apple.

El surcoreano Son, fichado por LAFC este verano, tiene vínculo hasta 2027 con opciones hasta 2029.

¿Cuánto gana Hirving Lozano con el San Diego FC en la MLS?

Con un salario anual de 6 millones de dólares en San Diego FC, Lozano comparte el podio con estrellas como Lionel Messi (Inter Miami, 20.4 millones), Son Heung-Min (LAFC, 11.2 millones), Sergio Busquets (Inter Miami, 8.8 millones) y Miguel Almirón (Atlanta United, 6.1 millones).

Pese a su alto sueldo, Lozano atraviesa un momento deportivo complicado. Fue excluido de la convocatoria para el primer playoff de San Diego FC tras un reporte de altercado en vestuario.

El entrenador Mikey Varas dejó la puerta abierta a su regreso para el duelo del sábado.

San Diego, novato en la liga, ocupa el noveno lugar en gasto total con 22.25 millones de dólares.

Inter Miami domina el gasto colectivo con 48.97 millones.