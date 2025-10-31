Puebla vs Cruz Azul: Horario y transmisión para ver EN VIVO partido de la Liga MX HOY

Este viernes comienza la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con una cartelera que incluye tres juegos para celebrar Halloween, donde uno de los duelos es el de Puebla frente Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja busca dar la sorpresa en esta fecha del campeonato, una tarea que luce complicada para el cuadro de Hernán Cristante, pero buscarán aprovechar el envión anímico de su último juego para intentar hacer realidad ese resultado.

En el juego pasado, los poblanos visitaron a los Bravos de Juárez en un emocionante duelo que terminó 4-4. Puebla está ubicado como el peor equipo de la campaña, suman solamente nueve unidades, por lo que están al fondo de la clasificación.

Lee también: Chivas y los dos centrales que ya busca para el siguiente Clausura 2026 de la Liga MX

Este partido no lo vamos a jugar solos 🕊️toca dejar el corazón por el único que ha hecho historia con La Franja 💙🙌🏼



Cuando se portan estos colores 🔵⚪️ NO hay imposibles ¡Venga equipo! Mañana es con todo el power. 🔥#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/mwdLZApjO3 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 31, 2025

Nicolás Larcamón y sus dirigidos van por los tres puntos para seguir peleando en la parte alta de la tabla, en la que marchan terceros con 32 puntos, a uno del liderato.

Cruz Azul se midió ante Rayados de Monterrey en el juego pasado, un duelo de suma importancia en sus aspiraciones por el liderato, por lo que la victoria de 2-0 sobre el cuadro regiomontano significó mucho para la escuadra de La Noria.

Lee también: Grupo Pachuca no quiere soltar al León por completo

Puebla cerrará su torneo jugando como visitante en su ida a Guanajuato para enfrentar al León. Por su parte, La Máquina le hará los honores a Pumas en un duelo que pinta para ser vibrante.

Horario y canal para ver EN VIVO el Puebla vs Cruz Azul