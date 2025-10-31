Grupo Pachuca no quiere soltar al León por completoPERFIL

Grupo Pachuca no quiere soltar al León por completo

A la Federación Mexicana de Futbol le urge que la multipropiedad ya sea cosa del pasado en la Liga MX, por lo que los consorcios que son dueños de más de un club han comenzado el proceso de venta de alguno; no obstante, no todos planean una negociación completa.

Resulta que Grupo Pachuca, que ha puesto a la venta al León, ha dicho a los posibles compradores que su objetivo es quedarse con el 40% de la institución, como estrategia financiera.

