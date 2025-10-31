Chivas y los dos centrales que ya busca para el siguiente Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas y los dos centrales que ya busca para el siguiente Clausura 2026 de la Liga MXPERFIL

Más allá de que el funcionamiento del equipo ha mejorado considerablemente (prueba de eso es que ya tiene asegurado su boleto en la fase final), la directiva del Guadalajara sabe que necesita un defensa central para el siguiente torneo, por lo que ya tiene a dos candidatos.

Eduardo Águila (Atlético de San Luis) y Alejandro Gómez (Tijuana) son los futbolistas que le agradan, por lo que ha empezado a sondear su situación contractual con ambos clubes.

