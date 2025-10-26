Karla Nieto sobre ser una de las líderes de la Selección Mexicana: “Es una gran responsabilidad”

Karla Nieto es una de las actuales líderes de la Selección Mexicana Femenil, gracias a la experiencia que ha acumulado a lo largo de los ocho años que tiene como profesional. Con 30 años, la mediocampista del Pachuca quiere seguir siendo una referente para sus compañeras, tanto dentro como fuera del campo. “Ser de las más grandes representa una responsabilidad, porque tenemos jugadoras muy jóvenes y con mucho talento, pero que les hace falta esa experiencia que uno puede compartirles. Poder trabajar y compartir con ellas estos momentos es bastante grato”, externó.

Para Karla es importante transmitirles a sus compañeras más pequeñas “lo que son las cosas fuera de la cancha y que uno va a aprendiendo a lidiar, con emociones y sensaciones”, pero también es consciente de que puede mejorar, gracias a la juventud de ellas. “Es una exigencia bastante grande, porque muchas tienen calidad de sobra y eso hace que uno tenga que esforzarse el triple de lo que en su momento me tocó. Hay quienes vienen a enseñarte, porque también se aprende de estas jugadoras jóvenes”.

Nieto mencionó que “en el futbol importa la calidad y no la edad”, por lo que resaltó la mezcla de experiencia y juventud en la Selección de Pedro López.

A la experimentada jugadora, seguir en las convocatorias del Tricolor le provoca una inmensa “felicidad” porque su compromiso es al 100%. “[Estoy] muy contenta, siempre será un privilegio volver a portar este escudo y los colores de esta camiseta”, reconoció sonriente. Miguel Flores