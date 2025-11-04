David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

Cuando llegó el momento de recibir su título de caballero, el futbolista David Beckham sabía qué hacer. Dobló su rodilla... a lo Beckham.

El rey Carlos III tocó sus hombros con la hoja de una espada y "Becks" se transformó en Sir David Beckham.

"Este es sin duda mi momento de mayor orgullo", afirmó Beckham después de la ceremonia en el Castillo de Windsor el martes. "He tenido obviamente mucha suerte en mi carrera al haber ganado lo que he ganado y hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, de caballero, está más allá de cualquier cosa que alguna vez pensé que recibiría".

La distinción marca el pináculo del esfuerzo de Beckham por rehabilitar su imagen tras eventos que a veces lo alejaron de los fanáticos durante una larga y distinguida carrera con Manchester United y Real Madrid, entre otros clubes. También ha tenido una personalidad muy pública como modelo de moda, esposo de Victoria "Posh" Beckham de las Spice Girls y musa de la película "Bend it Like Beckham".

Beckham, de 50 años, fue nombrado caballero por sus servicios al deporte y la caridad. Ha colaborado con la UNICEF, el fondo para la infancia de la ONU, durante dos décadas. También ha hecho campaña con una organización benéfica que trabaja para erradicar la malaria. También tuvo un papel fundamental en que Londres fuera galardonada con los Juegos Olímpicos de Verano de 2012.

El novelista ganador del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, autor de "The Remains of the Day" y previamente nombrado caballero, fue reconocido en la ceremonia del martes como Compañero de Honor por su contribución a la literatura. La renombrada cantante y actriz de musicales Elaine Paige recibió el título de dama, el equivalente femenino de un título de caballero.