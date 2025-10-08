Los cuerpos de cinco personas decapitadas fueron localizados en el municipio de Huajicori, en el norte de Nayarit, la mañana del martes 7 de octubre, por lo que se ha reforzado la presencia de corporaciones de seguridad en la zona.

La noche de este miércoles la Fiscalía del estado confirmó los hechos y señaló que fueron autoridades municipales las que descubrieron los cadáveres sobre la carretera que conduce a la localidad de Santa María de Picachos.

La dependencia informó que hasta ahora las víctimas no han sido identificadas y evitó dar mayor información sobre lo ocurrido, sin embargo, trascendió que los cuerpos pertenecen a cinco hombres y se encontraban dentro de un vehículo.

Disputa entre CJNG y Mayitos provoca desplazamientos

Desde 2024 una disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y la facción del Cártel de Sinaloa que es leal a Ismael “El Mayo” Zambada, han provocado el desplazamiento de pobladores de varias comunidades de este municipio que colinda con Sinaloa.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, señaló que la seguridad en los límites con otros estados, como Sinaloa, Durango, Jalisco y Zacatecas es complicada y reveló que citó este jueves a todos los presidentes municipales y directores de seguridad pública para hablar con ellos sobre los presuntos “cobros de piso” que se dan en algunas ferias organizadas por los ayuntamientos y que derivan en el fortalecimiento de grupos delictivos que se arraigan en la entidad.

“A veces las ferias son un riesgo cuando se concentran personas que desconocemos cuáles son sus propósitos, y lo peor es que tengan un sentido de pertenencia un grupo delincuencia, eso yo no puedo permitirlo; la pertenencia del estado la tiene la ciudadanía, y yo no puedo permitir que Nayarit sea el campo de batalla de grupos delincuenciales bajo ningún concepto”, indicó el mandatario.

