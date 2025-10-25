Más Información

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

¿Dónde están los módulos de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo en CDMX?; aquí los detalles

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Vuelven a clases presenciales 182 mil 610 alumnos de escuelas afectadas por lluvias; más de 26 mil siguen en línea

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Berlín.- Una persona murió y varias resultaron heridas en la ciudad sueca de Gevalia tras un , según informó la televisión pública de Suecia 'SVT', que también aseguró que hay una operación policial en curso.

Según la 'SVT', una persona habría muerto, pero la policía no confirmó esta información.

"Tenemos varios heridos y se está investigando un crimen serio", dijo Magnus Jansson Klarin, portavoz policial en unas declaraciones recogidas por 'SVT'.

El portavoz policial no precisó la gravedad en la que se encuentran las personas heridas.

Lee también

La Policía, que mantiene varias patrullas en la zona del suceso, indicó que los disparos se produjeron hacia las 22:00 hora local (20:00 GMT), momento en que se dio la alarma a las autoridades.

"No puedo dar el número (de heridos) ahora mismo. Tenemos una gran zona acordonada", dijo el mismo portavoz policial en unas declaraciones a la agencia sueca de noticias 'TT'.

La 'SVT' precisó que el tiroteo se produjo en una zona residencial de Gevalia, ciudad situada a unos 170 kilómetros al norte de Estocolmo.

En Gevalia, hace tres semanas, otro tiroteo dejó seis heridos y un chico de 13 años fue detenido como supuesto autor de los disparos, en relación a los cuales hubo también otras dos personas arrestadas por colaborar con el menor, recordó la 'SVT'.

