Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) fueron aprehendidos por la muerte de un joven que habría sido detenido por los uniformados y posteriormente falleció, en calles de la

La corporación informó esta mañana que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de la detención realizada el pasado 4 de noviembre en la colonia Zona Centro.

Mediante el seguimiento de las cámaras de videovigilancia, se constató la aprehensión realizada en la calle Soledad, donde más tarde, paramédicos diagnosticaron la muerte del joven de 21 años.

Asimismo, se identificó a los oficiales que participaron en los hechos.

La SSC informó que los tres efectivos ya fueron detenidos y trasladados a un reclusorio mientras se realizan las investigaciones.

Además, el director del sector encargado de la supervisión de los elementos detenidos será cesado, confirmó la Secretaría.

La SSC aseguró que colaborará en las investigaciones por el actuar de los tres detenidos así como para deslindar responsabilidades.

