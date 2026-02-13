El presidente estadounidense Donald Trump instó este viernes a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky, a "moverse" para alcanzar un acuerdo con Rusia, antes de un nuevo ciclo de negociaciones la próxima semana.

"Zelensky va a tener que moverse", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Rusia quiere hacer un acuerdo, y Zelensky va a tener que moverse, de lo contrario, va a perder una gran oportunidad. Se tiene que mover".

