Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla
Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero
Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal
EU emite licencias para inversiones y operaciones petroleras en Venezuela; autoriza a 5 multinacionales reanudar actividad sin sanciones
"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas
Cultura niega que exista paro en las tres sedes de la Cineteca Nacional; destaca diálogo con trabajadores
Vinculan a proceso a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; también lo investigan por fraude
El presidente estadounidense Donald Trump instó este viernes a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky, a "moverse" para alcanzar un acuerdo con Rusia, antes de un nuevo ciclo de negociaciones la próxima semana.
"Zelensky va a tener que moverse", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Rusia quiere hacer un acuerdo, y Zelensky va a tener que moverse, de lo contrario, va a perder una gran oportunidad. Se tiene que mover".
mcc
ViveUSA
