Kiev.- El negociador ucraniano Rustem Umérov confirmó el anuncio hecho previamente por Moscú de que rusos, ucranianos y estadounidenses volverán a reunirse el 17 y el 18 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra, en el marco de los contactos trilaterales que las partes están manteniendo por iniciativa de Washington para llegar a un acuerdo de paz.

Umérov adelantó que, además de él, en la delegación ucraniana repetirán el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov; el líder del grupo parlamentario gubernamental, David Arajamia; el viceministro de Exteriores, Andrí Kislitsia, y el número dos de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.

El negociador ucraniano -que es secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania- explicó que el la delegación ucraniana fue elegida por el presidente Volodímir Zelensky para cubrir con garantías los aspectos “militar, político y de seguridad” de las negociaciones.

“Trabajaremos para que haya decisiones sustanciales dentro del marco definido por el jefe del Estado”, escribió Umérov, que agregó que el objetivo ucraniano sigue siendo conseguir “una paz sólida y duradera”.

Ucrania, Rusia y Estados Unidos ya han mantenido este año en los Emiratos Árabes Unidos dos rondas de contactos trilaterales como el que tendrá lugar la semana que viene en Suiza.

Según las tres partes, el principal obstáculo para lograr la paz es el reparto de la región de Donetsk del este de Ucrania.

Rusia ha conquistado más de tres cuartos de la región y exige a Ucrania que le entregue el territorio que aún está bajo control de Kiev, que se niega a renunciar a lo que no ha perdido en el campo de batalla.

