Más Información
"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año
"Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas"; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura de Zacatecas
"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal
Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal
La NASA lanzó este viernes a cuatro astronautas camino de la Estación Espacial Internacional (EEI) desde Cabo Cañaveral, Florida, para llevar a cabo la última misión de investigación en este laboratorio.
El despegue se produjo a las 05H15 locales (10H15 GMT) a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9, según el video de la agencia espacial de Estados Unidos. Se espera que el equipo llegue a la EEI el sábado.
Los tripulantes son la francesa Sophie Adenot, los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway y el ruso Andrey Fedyaev.
Lee también NASA retrasa misión Artemis 2 a la Luna hasta marzo por fuga de combustible
Estos cuatro astronautas reemplazan a una tripulación que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
La NASA, sin embargo, no ha ofrecido detalles de la emergencia médica que motivó el retorno de ese equipo.
La EEI, un laboratorio científico que órbita a 400 kilómetros sobre la Tierra, ha estado desde entonces a cargo de una tripulación mínima de tres personas.
La tripulación que despegó este viernes será una de las últimas en vivir a bordo de la estación espacial.
Lee también La NASA descubre exoplaneta parecido a la Tierra; podría tener agua líquida en su superficie, según científicos
Habitada de forma continua en los últimos 25 años, la envejecida EEI está programada para ser empujada hacia la órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del océano Pacífico en 2030.
De la tripulación en viaje a la EEI, Fedyaev es el único con experiencia previa en la estación espacial.
Unos guantes y nuevos videos, entre las pistas para localizar a Nancy Guthrie; se cumplen 12 días de su desaparición
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]