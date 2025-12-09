Más Información

Ciudad del Vaticano.- El lanzó la primera versión digital del "Anuario Pontificio", una plataforma en línea que permitirá acceder de forma inmediata y actualizada a la información oficial sobre la estructura y autoridades de laen todo el mundo, y que supone un paso más en la digitalización de sus recursos.

La digitalización de este volumen tradicional, que desde el siglo XIX recopila información sobre diócesis, dicasterios, congregaciones religiosas, representaciones pontificias, cardenales y obispos, ofrecerá un acceso más ágil y global a de manera casi en tiempo real.

Además, posibilitará realizar búsquedas avanzadas por nombre, cargo, país o diócesis y facilitará la consulta de información precisa y verificada.

Lee también

La plataforma fue presentada al el lunes durante una audiencia en la que realizó el primer acceso y navegó por la plataforma.

“Les agradezco este trabajo, que será de gran utilidad para tantos que operan al servicio de la Iglesia. Les animo a proseguir con este espíritu de servicio, para que lo que nace con cuidado y atención se convierta con el tiempo en una ayuda aún mayor”, dijo el pontífice a los colaboradores presentes.

Uno de los rasgos que han caracterizado los primeros meses del de León XIV es su apoyo al uso de las nuevas tecnologías, siempre y cuando se utilicen con responsabilidad y de manera humana.

Lee también

En una reciente reunión con la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el pontífice abordó el desafío que representa el “universo digital” para la iglesia católica, subrayando la necesidad de enseñar a las personas a habitar los de forma humana (...) para que internet pueda ser verdaderamente un espacio de libertad, responsabilidad y fraternidad”.

La explicó que la versión digital del Anuario “nace con el objetivo de hacer más accesibles las informaciones oficiales relativas a la estructura de la Iglesia Católica”.

Esta nueva herramienta está dirigida a sus diócesis, a los dicasterios de la Curia Romana, a los institutos religiosos, a las representaciones pontificias, a los cardenales, a los obispos, a los empleados y a todas las figuras que desempeñan encargos eclesiásticos o vinculados a la Iglesia.

Lee también

El acceso a la plataforma requerirá un registro y estará disponible bajo suscripción: 18,90 euros trimestrales o 68,10 euros anuales.

A pesar de la transición digital, la versión impresa del anuario seguirá publicándose por su y documental, precisó la Santa Sede.

Por su parte, el sustituto para los Asuntos Generales, Edgar Peña Parra, destacó que la digitalización del Anuario Pontificio representa “un paso significativo en el camino de renovación de los instrumentos de servicio de la Santa Sede”.

Lee también

Señaló además que, “en un tiempo en que la comunicación es cada vez más rápida y global”, ofrecer “un acceso inmediato y fiable” a la información sobre la vida de la Iglesia, con datos certificados, significa “poner la tecnología al servicio de la misión eclesial”.

La Secretaría de Estado coordinó el desarrollo de la plataforma junto al Dicasterio para la Comunicación, que creó la infraestructura tecnológica y la base de datos.

El lanzamiento forma parte del proceso de modernización de las herramientas informativas de la Santa Sede y anticipa nuevas funciones, como la ampliación del portal a más idiomas y la incorporación dedigitalizados.

Lee también

“El proyecto representó también una oportunidad importante para consolidar de modo más sistemático la identidad visual de la Secretaría de Estado”, explicó el Vaticano en el comunicado.

