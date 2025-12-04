Roma.- Una segunda comisión de estudio del Vaticano determinó que las mujeres no deben ser ordenadas como diáconos, lo que representa otro revés para las católicas que esperan algún día poder presidir bodas, bautismos y funerales.

El Vaticano tomó la inusual medida de publicar una síntesis de las conclusiones de la comisión, entre ellas, los votos de los miembros sobre preguntas teológicas específicas. El informe dejó abierta la posibilidad de un estudio adicional, pero propuso en su lugar la creación de nuevos ministerios laicos para mujeres fuera del diaconado.

Los diáconos son ministros ordenados que realizan muchas de las mismas funciones que los sacerdotes, presidiendo bodas, bautismos y funerales. Pueden predicar, pero no pueden celebrar la misa.

Lee también Papa León XIV pide a Trump buscar el diálogo, en vez de invadir Venezuela

Para los seminaristas varones, el diaconado es un ministerio transitorio en su camino a la ordenación como sacerdotes. Los hombres casados también pueden ser ordenados como diáconos permanentes. Las mujeres no tienen esa posibilidad, aunque los historiadores dicen que las mujeres sirvieron como diáconos en la iglesia cristiana primitiva.

En 2016, el papa Francisco ordenó una primera comisión de estudio sobre el tema tras una solicitud de la organización coordinadora de las órdenes religiosas femeninas del mundo, la Unión Internacional de Superioras Generales.

Después de que esa comisión aparentemente no lograra llegar a un consenso, Francisco creó una segunda comisión de estudio en 2020, nombrada por su presidente, el cardenal Giuseppe Petrocchi, que publicó su informe el jueves.

Lee también Papa León XIV anula comisión creada por Francisco para incentivar las donaciones

Dos posturas "irreconciliables"

Petrocchi concluyó que actualmente existen dos escuelas de pensamiento teológico irreconciliables sobre la cuestión, lo que exige que el Vaticano adopte un enfoque prudente. Una de ellas permitiría un diaconado femenino, mientras que la otra no.

Dado el estancamiento, el estado actual de la investigación “descarta la posibilidad de avanzar en la dirección de admitir a las mujeres al diaconado, entendido como un grado del sacramento del orden sacerdotal”, se indica en el informe. Pero dejó abierta la posibilidad de un estudio adicional, diciendo que el estado actual de la investigación no permite que se formule un “juicio definitivo”.

Hay dos escuelas de pensamiento teológico irreconciliables sobre la cuestión, una permitiría un diaconado femenino, mientras que la otra no. Foto: iStock

Algunas mujeres católicas quieren reconocimiento ministerial

Las mujeres católicas realizan gran parte del trabajo de la iglesia en escuelas y hospitales y suelen ser responsables de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Pero durante mucho tiempo se han quejado de tener un estatus de segunda clase en una institución que reserva el sacerdocio para los hombres. Han presionado para obtener roles más importantes en trabajos de gestión de toma de decisiones y en vocaciones ministeriales.

Los defensores de la expansión del diaconado para incluir a las mujeres dicen que hacerlo les proporcionaría una mayor función en el ministerio y la gobernanza de la iglesia, al tiempo que ayudaría a abordar los efectos de la escasez de sacerdotes católicos en distintas partes del mundo al permitir que las mujeres realicen algunas funciones sacerdotales.

Los opositores dicen que ordenar a las mujeres al diaconado sería el comienzo de una pendiente resbaladiza hacia la ordenación de mujeres. La Iglesia Católica reserva el sacerdocio para los hombres, diciendo que Cristo eligió solo a hombres como sus 12 Apóstoles.

Lee también Papa modifica ley que permite a mujer liderar Ciudad del Vaticano, tras nombramiento de Raffaella Petrini

Francisco se sintió cómodo al permitir el debate sobre el tema mientras posponía cualquier decisión definitiva. El diaconado femenino se discutió durante su sínodo amazónico de 2019, y nuevamente en su sínodo de reforma más grande en varios años, donde se pidió en 2024 que la cuestión permaneciera abierta.

Pero un grupo de estudio especial sobre mujeres diáconos en el marco del sínodo entregó su investigación a la comisión Petrocchi a principios de este año, esencialmente terminando su trabajo. Petrocchi señaló que el tema solo era relevante en unos pocos países y solo se habían recibido 22 presentaciones, diciendo que eso difícilmente era representativo de la iglesia global.

Papa León, indeciso sobre ordenación de mujeres como diáconos

El papa León XIV ordenó la publicación del informe de síntesis de Petrocchi, y eso podría sugerir que, para él, el tema ahora está cerrado.

El excardenal Robert Prevost ha dicho anteriormente que las mujeres no pueden ser ordenadas como sacerdotisas, y se ha mostrado indeciso sobre si podrían alguna vez servir como diáconos.

En 2023, durante una conferencia de prensa, Prevost reconoció que Francisco había creado las dos comisiones de estudio, pero advirtió que convertir a las mujeres en clérigos “no necesariamente resuelve un problema, sino que podría crear uno nuevo”.

Phyllis Zagano, investigadora de la Universidad de Hofstra en Nueva York y miembro de la comisión de 2016, se quejó de que el documento emitido el jueves “hace todo lo posible por presentar el tema de manera negativa” al argumentar que “dado que las mujeres están excluidas de la ordenación sacerdotal, no pueden ser ordenadas como diáconos”.

“El extenso informe no presenta evidencia ni un argumento teológico, solo la opinión de que se necesitan más estudios. En resumen, no pueden decir ‘no’, simplemente no quieren decir ‘sí’”, dijo en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc